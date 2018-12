Promotor atribui ligação ao Parque da Cidade do Porto a Rio e Rui Sá

Carla Soares Hoje às 21:05 Facebook

Paulo Barros Vale, ex-administrador da Arcada, escreveu à comissão de inquérito às construções na escarpa da Arrábida afirmando que, a existir ligação deste processo com o polémico dossiê do Parque da Cidade, ela remonta a 2002 e 2003, no primeiro mandato de Rui Rio, e não a 2009.

O empresário alega que a Câmara do Porto levou à prática "uma tese de Rui Sá", vereador comunista que assumiu pelouros no Executivo de Rio, no sentido de usar outros processos em que havia interesses coincidentes, como os da Arrábida e da Avenida da Boavista, e em que foram revogadas as autorizações urbanísticas, como pressão sobre a Imoloc (antecessora da Arcada) para conseguir um acordo no Parque da Cidade.

O único administrador da Arcada entre 2008 e 2010 nega que a aprovação do projeto da Arrábida, que já tem pronta a primeira fase, tenha servido a Rio, no segundo mandato e já com Lino Ferreira no Urbanismo, como contrapartida para o acordo no Parque da Cidade em 2009, de modo a evitar avultadas indemnizações.

"Moeda de troca"

Um cenário debatido na comissão é o de que a construção do empreendimento em zona protegida na escarpa terá sido desbloqueada como contrapartida para que Rio pudesse apresentar, em julho de 2009, a versão final do acordo do Parque.

Na carta a que o JN teve acesso, Barros Vale diz que a maioria saída das eleições de 2001 decidiu "tentar inviabilizar as construções para as quais a Câmara tinha dado luz verde através do Pedido de Informação Prévia (PIP) conjunto originário submetido pela Secil e pela Imoloc". Fá-lo "levando à prática uma tese já defendida publicamente pelo vereador Rui Sá", no Executivo de Nuno Cardoso (PS).

Alega depois que a tese que enquadrou a decisão do vereador do Urbanismo Ricardo Figueiredo de travar a construção para o local do PIP homologado por Cardoso teve o objetivo de "inviabilizar a pretensão da Imoloc de construir nos terrenos da sua propriedade na Arrábida, a fim de usar isso como moeda de troca na pretensão da mesma Imoloc no Parque da Cidade".

Nota ainda que, já numa reunião de 6 de janeiro de 2009, Rui Sá recordou ter proposto "que o processo negocial com a Imoloc e relativo a um terreno na Arrábida (Secil e parque de estacionamento) fosse congelado para ser tratado em conjunto com o processo negocial do Parque da Cidade".

Pedidos 50 milhões

Barros Vale insiste que a tese derrotada em 2001 teve provimento após as eleições ao "arrepio da lei" e arriscando "pesadíssimas consequências" porque a Imoloc e a Qualidade Integral que lhe sucedeu tinham "ações crime e pedidos indemnizatórios contra a Câmara e seus responsáveis superiores a 50 milhões de euros".

"Se algo aconteceu de facto na relação entre os processos em 2008 e 2009 foi precisamente desligar um do outro", contrapõe, dizendo ser "indício" a "não coincidência temporal" de atos administrativos e contratos. Aludindo à troca de emails noticiada pelo JN segundo a qual o parecer de Pedro Gonçalves era indispensável para o segundo acordo, diz que, sendo este de julho e a aprovação do PIP de fevereiro, o "parecer tardio" não teria "efeitos retroativos". O fundamento foi "a apreciação jurídica interna" da Câmara "quatro meses antes do PIP".

Instado a reagir, Rui Sá disse não entender "tanta preocupação do empresário em justificar-se quando o assunto em análise é a atuação da Câmara". O JN tentou, sem sucesso, ouvir Rui Rio.

Correia Fernandes

Barros Vale nota que os desenhos que juntaram uma torre ao projeto da Arcada e que enviou à comissão "tiveram origem na vereação do Urbanismo". Ou seja, no vereador Correia Fernandes (pelo PS no primeiro mandato de Moreira).

Paulo Morais

Desmente o fundamento da denúncia que Paulo Morais, ex-vice de Rio, admite fazer no Ministério Público (MP), referindo que a cedência de terreno à Arcada em 2001 era um poder da Câmara, sem ter de passar pela Assembleia Municipal, dado o seu valor.

Incumprimento

Moreira enviou para o MP a carta de Barros Vale em que explica as vendas de terrenos que serviriam para pagar indemnizações no âmbito do Parque da Cidade mas não foram concretizadas pela Câmara.