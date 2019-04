Proprietária das gruas diz que a estrutura não partiu

JN Ontem às 21:49 Facebook

A Somirav, empresa proprietária da grua do acidente de sábado nas Fontainhas, no Porto, diz que a "estrutura não partiu, apenas empenou com a queda, o que confirma a sua sustentabilidade", segundo dá conta o comunicado emitido esta terça-feira.

Ainda relativamente ao acidente nas Fontainhas, que provocou estragos em casas, a Somirav diz que "de um total de quatro cavilhas destinadas a suportar a estrutura da grua, encontraram-se duas fora do sítio, sem que estas mostrassem sinais de rompimento, quebra ou desgaste, não se conseguindo encontrar qualquer explicação técnica que sustente a movimentação das mesmas em simultâneo".

Também é referido que "uma das duas cavilhas encontradas fora do sítio, estava colocada - "em pé" - em cima do chassis da grua".

A empresa faz saber que "aguarda o resultado das peritagens em curso, prestando toda a colaboração com as autoridades para que sejam apuradas as causas da queda da grua".

Também proprietária de outra grua, que tem a ver com outro acidente, igualmente no Porto, neste caso na Rua da Torrrinha, a 10 de fevereiro, a Somirav considera que "o acidente deveu-se não a qualquer defeito da grua, mas ao local em que a mesma foi instalada, situação a que é alheia a empresa, pois não é quem seleciona o local para a sua instalação, nem quem o licencia".