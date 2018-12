Proteção Civil do Porto alerta para chuva, vento forte e agitação marítima

Hoje às 17:56 Facebook

A Proteção Civil Municipal do Porto emitiu, esta quarta-feira, um aviso à população que aponta para um agravamento do estado do tempo, nomeadamente a possibilidade de ocorrência chuva, vento forte e agitação marítima.

A Proteção Civil Municipal recomenda, em comunicado, à população que tome as devidas precauções e apela ao respeito pelos perímetros de segurança que serão estabelecidos para peões junto da orla costeira e acessos aos molhes, assim como aos cortes de trânsito que serão implementados nestas zonas.

Face ao alerta, a Câmara do Porto vai interromper, por precaução, a circulação automóvel na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, a partir das 18 horas desta quarta-feira. O trânsito será restabelecido assim que as condições do mar o permitam, sendo feita uma reavaliação da situação na sexta-feira à tarde.

A Proteção Civil recomenda ainda especial atenção na circulação, permanência e estacionamento junto a áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos ou árvores, em virtude dos ventos fortes.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se a ocorrência de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora e precipitação por vezes forte a partir do início desta noite. Está também previsto um aumento significativo da agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, que se agravará a partir da madrugada de quinta-feira, com ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 9 a 10 metros de altura máxima.