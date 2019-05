Protesto no Queimódromo no Porto contra "cultura machista"

Ontem às 23:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 50 pessoas reunidas no Porto decidiram protestar, sexta e sábado, no Queimódromo, contra a cultura de violação e machismo, após a divulgação de vídeos de teor sexual alegadamente feitos em barracas da Queima das Fitas.

Numa reunião diante da reitoria da Universidade do Porto, numa assembleia aberta do Movimento A Coletiva, foi decidido avançar com "ações de protesto, mas também de sensibilização" à porta do recinto nos dois últimos dias daquele evento, disse à Lusa Tairana Machado.

A representante do movimento adiantou que no encontro os presentes "debateram sobre o conceito de violação que tem a justiça" e "refletiram sobre a cultura da violação existente nas instituições de ensino, nos espaços públicos de lazer e no meio social".

Segundo a também estudante doutoranda de Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, as ações de sexta e de sábado, últimos dois dias da Queima das Fitas, vão ser "simbólicas, deixando claro a crítica à cultura de violação e machista".

O movimento agendou nova assembleia para a próxima semana para "pensar em ações de esclarecimento sobre a cultura de violação".

A responsável do movimento adiantou que o objetivo é "chegar às mulheres que já estejam no ensino superior e se tornem empoderadas e saibam os seus direitos e que possam proteger-se da cultura de violação".