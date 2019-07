PSD/Porto diz que segurança no distrito está numa situação "limite"

Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Comissão Política Distrital do Porto do PSD considerou, na sexta-feira, que a segurança das populações na região está numa situação "limite".

Alberto Machado alertou para a "falta de capacidade operacional das forças de segurança [PSP e GNR] no distrito", apontando que "o Governo pouco ou nada tem feito para inverter a situação".

"A falta de efetivos no distrito do Porto é dramática. Temos menos [agentes e militares] do que há quatro anos e o Governo não conseguiu fazer um planeamento para colmatar esta situação", disse o líder do PSD/Porto.

O dirigente analisou que o "numero de efetivos [nas forças de segurança] é insuficiente para atender a todas as situações de emergência", dizendo ter informações de que algumas esquadras, nomeadamente na cidade do Porto, vão ter de encerrar no período noturno.

"Estamos a atingir os limites do que é aceitável, nomeadamente quando sabemos que se está a pensar encerrar esquadras à noite, porque o contingente e os meios não são suficientes para a garantir o funcionamento 24 horas", afirmou Alberto Machado.

O presidente do PSD/Porto vincou, ainda, as debilidades estruturais em algumas esquadras do distrito, assim como a parca operacionalidade dos veículos das forças de segurança.

"Temos relatos, após reuniões com os responsáveis da PSP e da GNR, de uma gravidade acentuada no estado das viaturas. Muitas estão avariadas, outras trabalham 24 horas por dia num estado limite. Além disso, há um conjunto de esquadras que precisam de intervenções, tanto em requalificação como na construção de raiz", disse o social-democrata.

Alberto Machado partilhou estas opiniões durante uma iniciativa do PSD/Vila do Conde, também sobre a questão da construção de uma nova esquadra na cidade, num processo que não sofre avanços há mais de duas décadas.

"A atual esquadra da PSP em Vila do Conde esta completamente obsoleta. É impensável lá estar nas presentes condições. Urge a construção de uma nova para Vila do Conde, que também irá servir o concelho [vizinho] da Póvoa de Varzim", afirmou Miguel Pereira, presidente do concelhia social-democrata vila-condenses.

O dirigente local do PSD considerou que "compete à Câmara Municipal de Vila do Conde pressionar o Governo de todas as formas possíveis para que obra se realize", tendo na iniciativa de hoje colocado a réplica em papel de uma fachada no terreno onde a esquadra está projetada ser edificada.

"Da nossa parte continuaremos a pressionar os ministérios da Administração Interna e das Finanças para que a esquadra da PSP em Vila do Conde seja uma realidade ao fim 23 anos de várias promessas", concluiu Miguel Pereira.