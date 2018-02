PSP do Porto mostra que a música é a melhor de todas as armas

Isabel Peixoto Hoje às 20:17 Facebook

Banda da PSP/Porto dá a conhecer uma outra faceta da autoridade da farda azul, em cerimónias oficiais e junto da sociedade civil.

No tempo em que se dizia à boca cheia "Morte à Polícia", pegaram nas melhores armas que tinham e desfilaram pelo meio do caos. Era a primeira vez que o 1.º de Maio se vivia em liberdade e, apesar de muitos terem medo e de outros estarem sitiados nas esquadras, acataram a sugestão dada no comando: foram tocar aos Aliados. Desfilaram, foram aplaudidos. E ouviram gritar "A Polícia é nossa". Foi em 1974 e a história continua a ser recordada pelos mais velhos. Hoje como então, a banda do Comando Metropolitano do Porto da PSP mostra que a instituição é muito mais do que a autoridade dentro de uma farda azul.

O relato do triunfante desfile foi feito ao JN por um antigo elemento. Agora com 70 anos, Manuel Leite ingressou na banda mal chegou ao Porto, vindo de Vale de Cambra, e por lá ficou mais de duas décadas. Primeiro como músico - tocava saxofone soprano e alto - e, nos últimos tempos, como copista e arquivista. "A banda estava sempre primeiro", recorda o então agente principal.

A música preenchia as manhãs. Atualmente, os ensaios são às terças e sextas-feiras, também de manhã, na esquadra da Bela Vista. Dali, os polícias seguem para os seus serviços, em funções operacionais ou de apoio à atividade operacional. É isso que os distingue dos elementos da Banda Sinfónica da PSP (Lisboa), que são praticamente todos músicos profissionais. Ou seja, apesar de pertencerem aos quadros da instituição, têm na música a atividade principal.

As marchas de Sousa

Aqui chegados, é fácil perceber o que há em comum entre a esquadra da Bela Vista e os Monty Python, ou até os "western spaghetti". No primeiro caso, o elo é John Philip de Sousa. No segundo, Ennio Morricone. Os comediantes britânicos associaram a série a uma das marchas mais patrióticas dos EUA, "Liberty bell", composta por Sousa, filho de um açoriano, em 1893. E essa marcha faz parte do repertório da banda, tal como as não menos célebres "The Washington Post" e "Stars and stripes forever".

"Moment for Morricone", do compositor italiano que marcou o "bang-bang" à italiana, é, na versão arranjada por Johan de Meij, outra das peças mais trabalhadas na Bela Vista. O mesmo se pode dizer de "Charles Chaplin", seleção de temas para banda feita por Marcel Peeters a partir dos filmes do ator e realizador inglês.

Para os mais pequenos há o Noddy. Para os mais velhos, rapsódias que acordam as memórias. Para os saudosistas dos anos 80/90, Xutos & Pontapés. É versátil a batuta de Albino Teixeira, que nos conta um episódio curioso em torno de um tema dos Quinta do Bill. Estavam a fazer uma demonstração de instrumentos junto de um grupo de jovens no Bairro do Falcão, em Campanhã, e todos participavam menos um. Até que a banda tocou "Os filhos da nação", tema que foi adaptado e transformado num hino do FC Porto. Ao ouvi-lo, aquele rapaz de boné ao contrário e brinco mudou radicalmente de atitude: até pinchou.

Para ele, como para muitos outros jovens dos bairros, não é bom sinal quando a Polícia aparece. Para mais, quando pai e mãe estão na cadeia. "No fundo, ele percebeu que os polícias também davam algum conforto", conta o maestro, acrescentando: "A força que temos perante os alunos do 1.º ciclo é espetacular". Isto vem a propósito das várias solicitações da sociedade civil a que a banda responde, a par dos compromissos solenes, como acontece no Dia da PSP, no Dia do Comando, no Dia da Proteção Civil, em receções a ministros ou em cerimónias religiosas.

"Ao atuar, estamos a dignificar a imagem da PSP e sinto-me orgulhoso por isso", diz-nos Adriano Leite. Patrulheiro nas Antas, toca saxofone alto desde 1992. O músico mais antigo é Armindo Chaves, que está lá há 37 anos com a sua trompete. Depois do ensaio, veste o fato de mecânico e vira-se para os motociclos. "A gente sente-se bem a fazer música. Ajuda a descontrair", refere, para logo dizer que "tem de haver sangue novo, renovação".

Formação é com eles

A PSP não lhes proporciona formação. Fazem-se músicos pela experiência ou porque estudam, como José Monteiro. Clarinetista, fez a licenciatura em Direção Musical no Conservatório Superior de Gaia, o que lhe permite ser, ainda, o maestro substituto da banda. "Não consigo ver-me sem música. É uma parte importante da minha vida", confessa. Curioso é o caso de Mário Pinto. Ao terminar a licenciatura em Música, instrumento trompete, pela Universidade do Minho, fez o recital no claustro do Comando Distrital. Conta que "foi a primeira vez que se fez um recital de fim de curso fora da universidade".

O superintendente-chefe Miguel Mendes, comandante metropolitano, reconhece a estes homens "elevada qualidade técnica musical" e classifica-os como "um incontornável elemento de relações públicas". Através de sopros e percussão, revelam uma outra faceta da Polícia. v