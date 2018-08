PSP proíbe adereços clubísticos no Queimódromo do Porto

Miguel Amorim 08 Maio 2018 às 00:56 Facebook

A entrada de adereços clubísticos no Queimódromo, na Circunvalação, no Porto, está a ser proibida pela PSP e esta ordem é para cumprir até à última noite da Queima das Fitas, sábado, dia 12.

A medida começou a ser posta em prática no sábado e no domingo, noites dos festejos do título de campeão nacional do F. C. Porto, para evitar possíveis conflitos entre adeptos de clubes diferentes.

Esta segunda-feira, à noite, a Federação Académica do Porto, FAP, reuniu com as autoridades para fazer um ponto da situação e saber se a restrição iria prosseguir, tendo a PSP decidido que a interdição da entrada de adereços clublísticos é para manter até ao fim da festa académica.

Todas as noites, até sábado, dia 12, o Queimódromo recebe concertos. Esta terça-feira, após o cortejo na Baixa portuense, sobem o palco Rosinha e Quim Barreiros.