PSP reforça policiamento no Porto para festas de Fim de Ano

A PSP vai reforçar o policiamento no Porto nos próximos três dias, nas zonas onde irão decorrer a Corrida de São Silvestre e os Festejos de Fim de Ano e áreas circundantes.

"Para o efeito vão ser empenhados elementos policiais de diferentes valências das quais se destacam, Carros Patrulha, Pelotões Operacionais, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas da Divisão de Trânsito, Equipas do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), Divisão de Investigação Criminal e Força Destacada da Unidade Especial de Polícia", indica a PSP em comunicado.

A polícia pede ainda "a compreensão e a colaboração dos cidadãos, quanto à adoção de medidas de autoproteção que evitem a negligência e o aumento dos fatores de risco associados aos crimes de «oportunidade» - mormente furto no interior de veículo e furto por carteirista".

"No que se refere à condução de veículos automóveis, ter em atenção o excesso de velocidade, a utilização indevida de dispositivos eletrónicos ou a condução sob efeito do álcool", acrescenta.

A PSP do Porto alerta também para os "condicionamentos/cortes de trânsito que serão efetuados por esta Polícia, em estreita colaboração com a autarquia", sugerindo, por isso, "a utilização de transportes públicos, que irão proporcionar serviços alargados ao longo do referido período".

A rede de transportes públicos que serve a cidade do Porto estará reforçada na noite de Passagem de Ano com o dobro dos autocarros e com as linhas de metro sempre em funcionamento, garantiu quinta-feira a câmara municipal.

O Metro do Porto, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), bem como a Comboios de Portugal (CP) terão "serviços especiais" ao longo da noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, ou seja, de domingo para segunda-feira.

Esta sexta-feira, o presidente da câmara indicou que o dispositivo de segurança para a noite de Passagem de Ano no Porto cumpre "padrões internacionais", estando preparado para "riscos imprevisíveis".

"Todos sabemos que hoje há riscos assimétricos. Acreditamos que fazemos o possível para fazer face a riscos mais imprevisíveis. Temos colaborado com o Governo e o Governo connosco e seguimos os padrões internacionais", disse Rui Moreira quando questionado sobre medidas excecionais face a eventuais ameaças terroristas.