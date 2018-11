Queda de árvore corta o trânsito em Antunes Guimarães no Porto

Hoje às 18:47 Facebook

A Avenida de Antunes Guimarães, no Porto, está cortada ao trânsito, nos dois sentidos, devido à queda de uma árvore de grande porte.

Segundo fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, a árvore caiu sobre um carro, pelas 17.40 horas desta terça-feira, sem causar vítimas. O incidente aconteceu perto do número 225.

Na operação de corte e remoção da árvore, que acabou por ocupar a rua toda, estão envolvidos os Sapadores e os Bombeiros Voluntários Portuenses, num total de 19 elementos, apoiados por cinco viaturas.