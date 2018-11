Queda de árvore corta trânsito no Campo Alegre

JN Hoje às 22:17 Facebook

Os acessos à ponte da Arrábida estão cortados por árvore de médio porte, enquanto automobilistas aguardam a chegada dos Sapadores do Porto para desimpedir a via.

O vento forte e a chuva persistente desta sexta-feira terão contribuído para a queda de uma árvore de médio porte, por volta das 21.40 horas, à saída do túnel do Campo Alegre, no Porto.

De acordo com fonte dos Sapadores do Porto, que estão a caminho da ocorrência, não haverá feridos ou danos materiais. Os bombeiros referem que já acorreram a "uma série de ocorrências relacionadas com o temporal", mas nenhuma com registo de danos materiais ou feridos.

O trânsito está, contudo, interrompido na zona do Campo Alegre para quem pretende aceder à ponte da Arrábida, uma vez que a árvore ocupa completamente a via.