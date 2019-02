Queda de grua corta rua do centro do Porto e desaloja duas estudantes

Adriana Castro, André Gomes e Rita Salcedas Hoje às 09:35, atualizado às 12:50 Facebook

Uma grua de grande porte caiu, este domingo da manhã, na rua da Torrinha, perpendicular à rua da Boa Hora, no centro do Porto.

O acidente ocorreu cerca das 8.30 horas e não provocou vítimas, disse o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, adiantando que três pessoas receberam assistência do INEM no local por crises de ansiedade e que um bombeiro ficou com ferimentos ligeiros numa mão.

A grua, que tinha acabado de ser montada durante a madrugada, caiu sobre armazéns e uma habitação, cujo telhado ficou danificado. As moradoras da casa, duas estudantes, ficaram desalojadas.

A rua em causa está cortada, sendo que, pelas 11 horas, a corporação ainda estava a avaliar a situação e a proceder à remoção da máquina.

De acordo com informação disponível no site da Autoridade Nacional da Proteção Civil, foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por sete veículos. Além dos Sapadores, o INEM, a Proteção Civil e a PSP também estiveram no local.

