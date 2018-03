Queimódromo pronto a receber 170 mil estudantes

Miguel Amorim Ontem às 22:46 Facebook

Serão cerca de 170 mil os estudantes que passarão pelas Noites da Queima das Fitas, no Queimódromo, no Porto, na sua edição número 40.

A festa já tem data marcada, e é para apontar no calendário entre os dias 6 e 12 de maio, havendo da parte da organização a garantia de que o recinto, após ter servido de hangar aos aviões da prova Red Bull Air Race, cresceu e foi melhorado.

Mas esta é apenas uma das novidades transmitidas pelo presidente da Federação Académica do Porto (FAP), João Pedro Videira, pois há outras, quase todas de índole ambiental. Se o cartaz dos artistas conta com o inevitável Quim Barreiros - celebra a 30.ª presença na megafesta -, na terça-feira a seguir ao cortejo, o palco, bem como a tenda de música eletrónica, dois dos locais mais procurados pelo público, terão um "sistema de som inovador, que limitará a propagação para além dos limites do queimódromo".

A zona do WC, também muito requisitada, surgirá sem as cabinas individuais. No seu lugar estarão instalados contentores, idêntivos aos dos festivais, com ganhos no conforto e na higiene. Outra inovação no próximo mês de maio é que os sanitários estarão ligados ao saneamento público.

O sistema de iluminação terá lâmpadas LED, com a correspondente "poupança de energia", e a FAP está em "contacto com possíveis parceiros a fim de utilizar uma frota da automóveis elétricos e híbridos". Até sexta-feira dará entrada uma candidatura no Ministério do Ambiente, a fim de conseguir a distinção Selo Verde. Se for aprovada, a FAP contará com "meios financeiros reforçados para executar as práticas de sustentabilidade".

Barraquinhas serão 120

A zona das barraquinhas, onde cada instituição de ensino terá o seu cantinho, será preenchida por 120 stands. O cartaz alusivo à 40.ª edição terá um logótipo especial e há a vontade de recuperar um espaço de lazer, o "Stand Up Comédia". Se voltar, e as "hipóteses são fortes", os universitários poderão divertir-se com o humor de caras bem conhecidas da televisão.

A Queima das Fitas de 2018 abrirá na noite de sábado (dia 5) para domingo (dia 6) com a serenata, nos Aliados.