ISABEL PEIXOTO Hoje às 00:35, atualizado às 00:47 Facebook

Twitter

"Quem é que quer acolher um gato do Bolhão?" A pergunta, para já, é feita pela representante do PAN na Assembleia Municipal do Porto, Bebiana Cunha, mas em breve será mote de uma campanha de adoção.

O tradicional mercado de frescos do centro da cidade vai entrar em obras e, depois de recuperado, não mais será a casa dos cerca de 15 gatos que, todos os dias, são alimentados e acarinhados pelas vendedoras. É preciso encontrar novos donos.