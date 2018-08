Radares na VCI geram contestação de autarcas

CARLA SOARES 24 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Assunto vai dominar reunião desta semana devido ao descontentamento de Rui Moreira.

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) está debaixo de fogo após as notícias de que vai reativar em breve os radares na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto. A discussão aberta por Rui Moreira, que lamenta não ter sido consultado pela IP e ter sabido da medida pelos jornais, dominará amanhã a reunião do Conselho Metropolitano do Porto (CMP), liderado por Eduardo Vítor Rodrigues, que diz estar "solidário". Querem que a IP disponibilize o estudo que esteve na base da decisão, questionando as velocidades estabelecidas e o modelo de gestão, incluindo as multas.

