Reabilitação do Liceu Alexandre Herculano sem candidatos

Miguel Amorim Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A reabilitação do Liceu Alexandre Herculano, no Porto, continua parada. A Câmara do Porto deu conta, esta quinta-feira, que o concurso para as obras de reabilitação não teve concorrentes.

Surgiram 14 interessados, mas estes invocaram que o preço - sete milhões de euros - proposto para o projeto que chegou à Câmara do Porto, depois de elaborado pela Parque Escolar, era demasiado baixo e o procedimento ficou vazio.

A obra, que envolverá fundos comunitários e teve que ser lançada pela autarquia portuense, não poderá para já avançar.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, comunicou ao Ministério da Educação que "a Autarquia quer fazer parte da solução", mas lembrou que "a responsabilidade pelo edifício e por aquele nível de ensino é do Estado".

"Apesar de ter havido 14 empresas interessadas na obra, nenhuma apresentou propostas válidas e quase todas declararam que o preço base de sete milhões de euros era insuficiente para a realização dos trabalhos propostos pela Parque Escolar", é explicado pelo Município.

"O assunto foi devolvido ao Governo para que este possa tomar as competentes decisões sobre a manutenção e reabilitação da sua escola", é acrescentado.