Rebentamento de conduta abre buraco no centro do Porto

O rebentamento de uma conduta de água na última madrugada, na Rua do Barão de Forrester, no centro do Porto, obrigou a desviar o trânsito no local, esta sexta-feira de manhã, que está a ser feito nos dois sentidos da Rua da Infanta Dona Maria.

Uma equipa da Águas do Porto está no terreno a tentar resolver o incidente, que abriu um buraco no pavimento, e a reparação deve terminar ao final do dia.

Segundo informações transmitidas pela Câmara ao JN, não houve corte no abastecimento de água, tendo sido colocada uma conduta alternativa.

"Como medida provisória, procedeu-se ao redirecionamento imediato para uma conduta alternativa, não havendo implicações no abastecimento de água", confirmou, entretanto, numa nota publicada no seu portal de notícias.

"Tratando-se de uma conduta de grande diâmetro, a reparação estende-se pelas próximas horas, prevendo-se que fique resolvida ao final do dia", informou ainda.

Fonte do município destacou ao JN que na Rua da Infanta Dona Maria a circulação está a ser feita provisoriamente nos dois sentidos para permitir o desvio dos automóveis.

Destacou, igualmente, que o trânsito já estava condicionado naquele local, embora o rebentamento da conduta tenha acontecido "fora do perímetro das obras" em curso na Rua do Barão de Forrester, no âmbito da empreitada de renovação das infraestruturas por parte da Águas do Porto.