Registadas 24 mil infrações por mês nos parcómetros do Porto

Hugo Silva Hoje às 14:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Os parcómetros do Porto são utilizados 740 mil vezes por mês, registando-se, em média, 24 mil infrações. Dos avisos que os fiscais deixam nos pára-brisas dos carros, "mais de metade são prontamente pagos", observa a Câmara do Porto, considerando que o "número de infrações não é expressivo face ao número de utilizadores". Por outro lado, acrescenta a Autarquia, "não existe um padrão" relativamente às infrações "ou uma zona que se possa identificar como sendo "problemática"".

No final do ano, a zona ocidental da cidade também passará a ter parcómetros, sendo que a gestão, ao contrário do que acontece nas áreas atualmente taxadas, será da própria Câmara. Nesse contexto, a fiscalização deverá ficar a cargo da Polícia Municipal, que pode passar multas aos infratores. Apesar disso, também aqui a primeira sanção para quem não paga o parcómetro serão os avisos que já são usados nos parcómetros atualmente em funcionamento concessionados à EPorto.

Os funcionários da empresa não podem emitir multas, apenas os referidos avisos, uma vez que ainda não está completo o seu processo de credenciação e equiparação a autoridade administrativa.