Reitor da Universidade do Porto recebe Honoris Causa na Geórgia

O reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo, recebe, esta sexta-feira, o título Honoris Causa pela universidade estatal de Tbilisi, na Geórgia, pela sua cooperação e contribuição para a internacionalização, designadamente com o programa Erasmus.

Em declarações à Lusa, fonte da Universidade do Porto (UP), explica que o título 'Honoris Causa' é "fundamentada literalmente pela cooperação ativa do reitor com a Ivane Javakhishvili Tbilisi State University" e pela "contribuição para a internacionalização" daquela instituição de ensino superior da Geórgia.

Sebastião Feyo de Azevedo também colaborou a nível pessoal, e antes de ser reitor da UP, com aquela universidade da Geórgia que está a celebrar o seu 100.º aniversário, no âmbito da aplicação do Processo de Bolonha, quando foi coordenador do Grupo Nacional de Peritos de Bolonha, acrescenta a mesma fonte da UP.

"Esta é uma distinção que muito me honra no plano pessoal, mas, particularmente, no plano institucional", afirma o reitor da UP, referindo que a homenagem "é, antes de mais, um tributo à Universidade do Porto e ao seu trabalho na área da internacionalização", embora ele próprio tenha um "longo histórico de colaboração com a Tbilisi State University (TSU) no âmbito da criação e implementação do Processo de Bolonha".

O reitor da Universidade do Porto é um dos três homenageados internacionais do centenário da TSU que intervirá no simpósio sobre o futuro do Ensino Superior que irá decorrer, também hoje, em Tbilisi.

No total, a TSU vai hoje distinguir 11 académicos internacionais com o título de Doutor Honoris Causa.

Para além do Reitor da Universidade do Porto, serão homenageados na sessão comemorativa dos 100 anos da TSU os reitores das universidades Livre de Berlim, Colónia e Jena (Alemanha), da Corunha (Espanha), de Vilnius (Lituânia) e de Tartu (Estónia), assim como professores e investigadores da Alemanha, dos Estados Unidos da América e da Rússia.

A universidade estatal de Tbilisi foi fundada em oito de fevereiro de 1918 e é considerada a universidade mais antiga do Cáucaso, com mais de 35 mil alunos e cinco mil professores e funcionários.