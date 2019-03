Reitor da U.Porto anuncia mais três locais para novas camas para universitários

Hoje às 16:59 Facebook

O reitor da Universidade do Porto anunciou a criação de novas camas universitárias na Messe dos Sargentos do Porto, na sede da Lutuosa de Portugal (Aliados) e num edifício na Carvalhosa, junto à antiga Faculdade de Farmácia.

"Há diligências em curso para criar camas na Messe dos Sargentos do Porto, na sede da Lutuosa de Portugal nos Aliados e num edifício da Universidade na Carvalhosa, junto à antiga Faculdade de Farmácia", anunciou António Sousa Pereira, durante o discurso que proferiu esta sexta-feira na celebração do 108.º aniversário da U.Porto.

Segundo o reitor, o problema da "falta de alojamento a preços comportáveis" na cidade do Porto levou a equipa reitoral a desenvolver "esforços junto de diferentes parceiros" para encontrar soluções de alojamento e aumentar a oferta de camaspara os estudantes universitários.

"Em boa hora tomámos a iniciativa de procurar alternativas residenciais, pois, como se percebe pelo anunciado Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, não podemos esperar grandes apoios nesta matéria por parte do poder central", criticou o reitor.

"Não foi um processo simples, nem tão célere quanto desejávamos, dada a complexidade do problema habitacional em Portugal. Mas estamos hoje em condições de anunciar que, para além da abertura do concurso para a reabilitação da Residência Alberto Amaral, há uma série de iniciativas já em marcha para aumentar a oferta de camas".

Está em "marcha" um projeto para uma residência estudantil no recinto do Quartel do Monte Pedral, na rua Serpa Pinto do Porto, que decorre de uma parceria entre a Universidade do Porto e a Câmara Municipal do Porto, lembrou.

A 26 de fevereiro foi publicado em "Diário da República" um decreto-lei com um plano nacional para aumentar o número de camas para estudantes do ensino superior que abrange, numa primeira fase, um aumento de 80%, o equivalente a cerca de 12 mil camas.

Esse plano nacional de alojamento inclui a construção, reabilitação e requalificação de mais de 250 imóveis no país, abrangendo mais de 7500 camas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto (6927 novas camas para a Área Metropolitana de Lisboa e 1650 novas camas para o Norte).

A U.Porto foi fundada a 22 de março de 1911 e celebra esta sexta-feira o seu 108.º aniversário com a presença do presidente da República.