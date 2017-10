Renato Sampaio e Barbosa Ribeiro disputam Concelhia do PS no Porto

Carla Soares Hoje às 15:37, atualizado às 15:45 Facebook

Tiago Barbosa Ribeiro, atual líder do PS/Porto, e Renato Sampaio, seu colega de bancada no Parlamento, anunciaram que vão disputar as eleições para a Concelhia no final de janeiro.

Tiago Barbosa Ribeiro comunicou a sua recandidatura na última reunião da Comissão Política do PS/Porto, estando as eleições previstas para 20 de janeiro. Contactado pelo JN, remeteu porém quaisquer comentários para mais tarde. Por sua vez, Renato Sampaio enviou esta quarta-feira um comunicado ao JN.

"Com as eleições autárquicas de 2017, há um ciclo que se encerra na vida do PS/Porto e inicia-se um novo e desafiante período de preparação das condições para que se possa retomar a rota das grandes vitórias", escreve Renato Sampaio.

"Para que tal seja possível é imperioso recuperar a identidade do PS/Porto e devolver a decisão dos seus destinos aos seus militantes; imprimir uma nova dinâmica à vida partidária com uma agenda voltada para a cidade e a região; promover a afirmação de novos protagonistas pelo desenvolvimento de uma cultura de preparação de novos quadros; construir uma ampla plataforma de debate permanente, aberta aos cidadãos, às instituições e às organizações cívicas da cidade; reconquistar a confiança dos cidadãos", explica ainda o deputado socialista.

Após afirmar estar consciente "do esforço de militância" exigido e "da importância do PS na afirmação do Porto e do Norte", deixa a promessa de "uma nova cultura política com a ambição de vencer, sempre com o propósito de servir o PS e unir os socialistas".

"Assim proponho-me ser candidato a presidente da Comissão Política Concelhia do Porto", termina Renato Sampaio.