Reparação da Ponte da Arrábida avança segunda-feira

Marisa Silva Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Os trabalhos de reparação do betão na zona inferior do tabuleiro da Ponte da Arrábida, entre o Porto e Gaia, de onde caíram alguns pedaços de revestimento, vão avançar na próxima segunda-feira.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal, que tutela a travessia, após a intervenção preventiva, em meados deste mês, segue-se agora o tratamento e proteção do recobrimento.

A intervenção vai obrigar ao corte da via da direita no sentido Porto - Gaia, entre as 22 e as 6 horas, de 27 a 30 de maio, e no sentido sentido Gaia - Porto, entre 30 de maio e 1 de junho.

A partir do dia 17 de junho, a IP vai ainda tratar e recobrir as armaduras, durante duas semanas.