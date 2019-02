Retiradas multas de estacionamento no Bairro da Agra do Amial

Marisa Silva Hoje às 15:07 Facebook

As multas de estacionamento passadas aos moradores do Bairro da Agra do Amial, em Paranhos, no Porto, vão ser substituídas por admoestações. A decisão, avançada pela Câmara do Porto, esta quinta-feira, no site oficial, surge na sequência das denúncias feitas pelos moradores.

Tal como o JN noticiou, a 30 de janeiro, alguns moradores foram multados - com coimas entre os 100 e os 200 euros - por estacionarem os carros junto aos prédios onde vivem. Indignados com a falta de espaços de aparcamento nas imediações do bairro, os residentes denunciaram o caso em Assembleia Municipal.



Esta quinta-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, acompanhado pelo comandante da Polícia Municipal, António Leitão da Silva, e pelos vereadores do Ambiente, da Fiscalização e da Habitação, visitou o bairro "para estudar com os moradores e avaliar a reorganização do espaço destinado a parqueamento".

De acordo com a Autarquia, a medida visa "aliviar a forte pressão de estacionamento naquela zona, até porque se situa próxima do polo universitário, e responder às solicitações dos residentes".

"A iniciativa vem no prosseguimento da política de mobilidade levada a cabo pela autarquia, que já implementou soluções semelhantes em outras zonas da cidade, como em Bessa Leite e no Foco", refere a Autarquia.