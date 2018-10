Retomadas buscas por pescadores desaparecidos ao largo de Esmoriz

Marisa Silva Hoje às 10:22 Facebook

As buscas pelos três pescadores da embarcação "Mestre Silva" que continuam desaparecidos foram retomadas na manhã desta terça-feira.

Nas buscas estão envolvidos um helicóptero da Força Aérea, a corveta Jacinto Cândido e três embarcações da Polícia Marítima de Leixões, da Estação Salva-vidas de Leixões e da Estação Salva-Vidas do Douro.

A embarcação "Mestre Silva", com cerca de 12 metros, registada na Póvoa de Varzim, naufragou na manhã de segunda-feira ao largo de Esmoriz, em Espinho, com cinco tripulantes a bordo.

Apenas um pescador foi, até agora, resgatado com vida, o mestre da embarcação, Rafael Silva, de 54 anos, natural de Vila do Conde. Há ainda a registar uma vítima mortal, um pescador da Póvoa de Varzim, de 54 anos. Os restantes três elementos estão desaparecidos. Entre eles, há um pescador de Vila do Conde, de 64 anos, e dois indonésios de 26 e 33 anos.