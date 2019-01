Revolução em marcha nos Aliados

Alfredo Teixeira Ontem às 23:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Edifícios históricos da Avenida dos Aliados em reabilitação, com aposta forte em unidades hoteleiras, que estão a substituir antigas dependências bancárias.

A sala de visitas do Porto, como é conhecida a Avenida dos Aliados, está em transformação e é um dos locais mais caros e apetecíveis do país (chega aos 7000 euros por m2), pela forte procura imobiliária e pelo turismo. O que eram dependências bancárias e pensões são hoje hotéis de luxo e os projetos continuam a surgir e a dar vida a imóveis como o Edifício AXA, o Imperial ou a Casa Navarro. Ontem foi apresentado o projeto mais recente: um hotel de charme na antiga sede do F. C. Porto. Na onda de rejuvenescimento, nem o Banco de Portugal escapa.

Os investimentos estão nas mãos de grupos poderosos financeiramente e influentes no mundo imobiliário. Ali negoceiam-se milhões de euros pelos espaços. "O nosso interesse surgiu em 2013 quando adquirimos o edifício que era do BPI no quarteirão do Bonjardim com a Rua de Sá da Bandeira e Sampaio Bruno. Constatámos que a Baixa estava a ser descoberta pelos turistas e também pelos jovens portuenses, e que, portanto, seria um teatro de operações muito interessante, quer do ponto de vista da tal visibilidade quer do ponto de vista económico", afirmou ao JN Rui d"Ávila, administrador do Grupo Ferreira.