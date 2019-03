Ricardinho criticou internamento de crianças na ala pediátrica do São João

Norberto Vasconcelos Sousa Ontem às 22:31 Facebook

Melhor jogador do Mundo de futsal, Ricardinho proporcionou uma manhã especial às crianças que se encontram internadas na ala pediátrica no Hospital de São João.

O jogador português dos espanhóis do Inter Movistar mostrou-se emocionado com o que viu no Joãozinho e foi muito crítico com a realidade das infraestruturas que encontrou.

"Infelizmente, as condições não são as melhores. As crianças estão a recuperar de doenças graves em condições miseráveis e espero que tenham uma solução rápida. Que o Estado português possa dar um passo rápido à frente. Há crianças a sofrer e pais que sofrem ainda mais com estas condições", criticou o capitão da seleção nacional, que distribuiu camisolas e livros autografados às crianças. Em troca, saiu do Joãozinho com o "coração cheio".

"A alegria e força que proporcionámos a estas crianças são os títulos que mais valem a pena. Hoje [ontem] foi um golo bem marcado", considerou Ricardinho, que também se fez acompanhar por Luís Amado, dirigente do Inter Movistar. A receita do Jogo das Estrelas, que ontem se realizou em Oliveira de Azeméis, reverte para o Joãozinho e a Operação Nariz Vermelho.