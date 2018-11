"Rio terá de deixar a política se culpa no processo da escarpa ficar comprovada"

Carla Soares Hoje às 22:15 Facebook

Paulo Morais defende que Rui Rio deve dar explicações à comissão criada pela Assembleia Municipal do Porto sobre as construções na escarpa da Arrábida. Numa referência ao acordo do Parque da Cidade, considera que, se não "desmentir categoricamente" que houve contrapartida para outro negócio e a sua culpa ficar provada, o líder do PSD deve abandonar a política.

O antigo vereador do Urbanismo promete avançar com uma queixa ao Ministério Público, "se ninguém o fizer", perante o que diz ser a ilegalidade de todas as construções, exceto daquela que substituiu a cimenteira.



A comissão eventual de inquérito às construções na Arrábida decidiu chamar Rui Rio. O ex-presidente da Câmara deve explicações sobre este processo?



Rui Rio tem que explicar a sua posição. Relativamente às notícias que insinuam ou dizem mesmo que foi concedida capacidade construtiva no edifício da Arrábida como contrapartida de outro tipo de negociações [em 2009, no acordo do Parque da Cidade ], deve vir desmentir isso categoricamente. Porque se isso tiver efetivamente acontecido, é um crime gravíssimo em Portugal. Conceder a um qualquer promotor capacidade construtiva como forma de pagamento de outro negócio, sem cumprir naturalmente o Plano Diretor Municipal (PDM), configura um crime equivalente ao da emissão de moeda falsa.



E se não o fizer, o que significa?



É urgente que Rui Rio, em defesa do Estado democrático, de si próprio e das funções que desempenha, venha desmentir claramente. O modo como entende fazê-lo, na comissão da Assembleia Municipal (AM), num artigo ou comunicado, fica ao seu critério. Não tem obrigação legal de ir à comissão, obviamente, foi convidado como eu. Mas julgo que tem obrigação moral e ética de ir. Se se comprovar que colaborou, foi cúmplice ou ator da cedência de capacidade construtiva a troco de outro negócio, não tem condições para exercer cargos políticos.



Nesse caso, teria de deixar a liderança do PSD?



Se a sua culpa vier a ser comprovada, terá de deixar a liderança do PSD e a política. Sabemos que em Portugal tudo é possível, ultrapassam-se todos os limites. Porém, a bem da decência, teria de sair. O que periga é a sua própria reputação que já não anda bem. Mas, independentemente de todo o resto, deve explicações à cidade.



Atendendo às críticas que tem feito, incluindo na comissão, a Rio e ao promotor Paulo Barros Vale, considera de antemão que o seu Executivo é o culpado?



Naquele local, havia uma cimenteira. À luz de meados do século XX, isto é aceitável. No século XXI, já não. Quando se levanta a questão da demolição da cimenteira, que era legal, não havia condições para o Estado, muito menos a Câmara, mandar demolir sem contrapartidas. Foi nesse pressuposto e bem que o vereador Ricardo Figueiredo, que me antecedeu no cargo, permitiu à Secil ou a quem a representava, que era a Dimo, que, na zona de ocupação da cimenteira, fosse construído o edifício que lá está. Todo o resto é ilegal. Construir mais um metro quadrado que seja em locais adjacentes é ilegítimo porque o PDM não o permite. Ricardo Figueiredo autorizou um pedido de informação prévia (outubro de 2003), que deu origem àquele prédio e inviabilizou, e bem, todos os outros projetos. Teve o cuidado de deixar isto completamente limpo. O prédio foi aprovado com um parecer vinculativo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.



Considera então que todas as outras construções são ilegais?



Inexplicavelmente, em 2009, o Executivo de Rui Rio ressuscitou um processo que estava extinto. A partir daí, cometem-se ilegalidades, umas alicerçadas nas outras. Mas o pior é a origem do problema: quando, em 2009, o vereador Lino Ferreira e o presidente Rui Rio autorizaram ali outra construção. Como ex-vice-presidente da Câmara e ex-vereador do Urbanismo, interessa-me sobretudo analisar este problema à luz do momento em que lá estive. E nessa altura estava tudo bem.



Não poderia ter feito algo enquanto autarca?



Não havia indícios, o assunto estava morto e enterrado, quando tomei conta do pelouro. Estive no Urbanismo de 2004 a 2005.



Então, quer a demolição de tudo o que existe para além do prédio que substituiu a cimenteira, incluindo a primeira fase do empreendimento da Arcada?



Todo o resto é ilegítimo e deve ser demolido. Se é um roubo aos cidadãos, aquele espaço deve-lhes ser devolvido. A segunda obra da Arcada não deve ser licenciada e o que já lá está deve ser demolido. Este é hoje um dos maiores crimes urbanísticos do país.



Várias investigações correm no Ministério Público. É preciso esperar que terminem?



Uma das formas de resgatar este processo para a cidade é por via dos tribunais, que devem declarar a obra ilegal e todas as licenças nulas. O deferimento dado por Lino Ferreira resulta de um parecer jurídico anedótico. Um dos aspetos em que assenta é que o promotor, neste caso a Arcada, era detentor do terreno por via de uma cedência feita pela Câmara ainda em 2001. Ora, por si só não pode fazer cedências de terrenos, tem de ser a Assembleia Municipal (AM). Isso não é referenciado em lado nenhum. Um segundo aspeto foi que os promotores nunca tinham sido notificados da extinção dos processos, o que também é falso porque tenho documentação que atesta que tinham sido. Portanto, o parecer é alicerçado em dois argumentos falaciosos. Com base neste tipo de informação, o Ministério Público deve investigar por iniciativa própria ou por queixa devidamente fundamentada de algum cidadão. Se ninguém o fizer, faço eu.



Vai esperar quanto tempo?



Pelo menos até ao fim dos trabalhos e das conclusões da comissão. Mas fica aqui o meu compromisso de que, se ninguém fizer mais nada, apresento eu a queixa.



A sua queixa seria na qualidade de presidente da Frente Cívica?



Sim. Será sempre com a marca da associação Frente Cívica.



Qual seria a argumentação da sua denúncia ao MP?



Já tenho uma advogado a estudar o assunto. Será a nulidade de todo este processo com base no pressuposto de que só é legítimo, no Estado democrático e com os PDM que têm estado em vigor, aceitar uma construção, no local da cimenteira. Se os tribunais não tomarem uma decisão, nem o MP ou a Câmara embargarem a obra e procederem à demolição, deve ser o próprio povo do Porto, através de manifestações mais inorgânicas, a fazer com que se devolva à cidade o que lhe pertence. Culpa por estes crimes tem quem esteve na sua origem: o Executivo de Rio que era permeável a um conjunto de interesses imobiliários.



E Rui Moreira deve esperar ou peca por omissão?



Tenho esperança de que o Executivo faça o que lhe compete que é, após ouvir a AM e a comissão de inquérito elaborar o seu relatório, naturalmente levar em linha de conta essa informação, mas inviabilizar ali qualquer construção.



Este caso deve ser um ponto de viragem nas relações entre interesses privados e públicos?



Seria um excelente exemplo. Isto acontece em todo o país com promotores imobiliários que têm influência política. Acontece no Porto, aconteceu em Gaia, na Figueira, em Lisboa, Portimão... Isto é ilegítimo porque há uma apropriação de um bem público por interesses privados e com uma agravante: as margens que estes negócios permitem são equivalentes às do tráfico droga. E a diferença é que no urbanismo não há apreensões. O tráfico de solos continua a ser prática comum.