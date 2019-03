Rua de Camões com dois sentidos de trânsito

Isabel Peixoto Ontem às 22:25 Facebook

A Rua de Camões, no centro do Porto, vai ter dois sentidos de trânsito a partir do viaduto de Gonçalo Cristóvão. O anúncio foi feito, ao fim da tarde desta terça-feira, por Manuel Paulo Teixeira, diretor municipal da mobilidade e transportes, numa sessão de esclarecimento acerca da empreitada de requalificação que está prestes a começar.

Segundo aquele responsável, a mesma alteração na circulação será implementada nas ruas de S. Brás e Damião de Góis. No primeiro caso, no troço entre a Travessa Antero de Quental (onde Camões entronca) e a Rua João Pedro Ribeiro; no segundo, no lanço entre as ruas de S. Brás e Antero de Quental. O objetivo é criar uma alternativa à problemática Rua Faria Guimarães, facilitando a vida a quem pretende deslocar-se para as zonas do Amial, Constituição e até Boavista.

As obras devem começar no dia 26, a próxima terça-feira, e vão decorrer de forma faseada, envolvendo outras artérias das imediações. A Câmara prevê concluir as duas primeiras etapas em setembro, enquanto a terceira vai decorrer entre julho e novembro. Ficou a garantia de as ruas manterem uma via aberta ao trânsito enquanto durar a intervenção.

Outra das alterações anunciadas na sessão de esclarecimento, em que muitas pessoas manifestaram as mais diversas preocupações - sobretudo a nível de escoamento do trânsito, de estacionamento e de segurança dos peões -, é que o corredor "bus" vai desaparecer da Rua de Camões, que ficará com duas vias no sentido descendente e passará a ter uma no sentido ascendente.

Manuel Paulo Teixeira referiu que os autocarros vão acabar por beneficiar em termos de tempo e velocidade de circulação, uma vez que o corredor tem sido utilizado indevidamente para estacionamento, situação que à partida ficará sanada.