Rua de Santos Pousada cortada devido a "instabilidade no solo"

A Rua de Santos Pousada, no Porto, foi, esta segunda-feira, encerrada ao trânsito, no troço entre as ruas do Moreira e da Firmeza, devido à "existência de uma instabilidade no subsolo", comunicou a Autarquia.

O alerta foi dado pela empresa municipal Águas do Porto que detetou "a existência de um oco no subsolo, a uma profundidade de sete metros", e que está a originar "abatimentos visíveis na faixa de rodagem".

O levantamento técnico vai obrigar à abertura de uma vala de 15 metros.

De acordo o Município, "não existem indícios que permitam relacionar o vazio no subsolo agora detetado com trabalhos anteriormente executados no local".

O levantamento técnico para apurar as causas do sucedido vai exigir a abertura de "uma vala em toda a largura da faixa de rodagem, numa extensão aproximada de 15 metros". Por razões de segurança a circulação automóvel será interrompida até ao final da intervenção, que "depende diretamente do que for identificado", referiu a Câmara.