Ruas do Porto vão ser invadidas por meia centena de Ferraris

No sábado, as ruas do Porto vão ficar pintadas de vermelho e amarelo devido a uma verdadeira invasão de Ferraris que a partir das 11.00 vão desfilar por algumas das principais artérias da cidade, com saída da Praça D. João I. O "Maior Desfile Solidário de Ferraris do Mundo" é uma iniciativa organizada pela relojoaria Marcolino.

Trata-se da segunda edição deste desfile e regressa depois do sucesso alcançado em 2017. A iniciativa solidária resulta de uma parceria entre a relojoaria Marcolino e a Maranello Legacy, um grupo português de entusiastas e proprietários de Ferraris.

O desfile vai contar com cerca de 50 Ferraris, incluindo alguns modelos raros, como o F488, o F250 GT, o F458 Speziale, o Testarrossa ou o GT4 Lusso. Complementa o desfile um Aston Martin DB9, no papel de pace car.

A iniciativa, integrada no projeto "24 Horas, 24 Sonhos", um programa de responsabilidade social da relojoaria portuense, vai permitir que 30 crianças e jovens e dez idosos e adultos, de instituições da Casa da Misericórdia do Porto, concretizem o sonho de andar neste tipo de veículos.

O percurso vai passar pela Avenida dos Aliados, Palácio de Cristal, Alfândega do Porto, Ribeira, Rua Mouzinho da Silveira, Estação de S. Bento, Sé do Porto, Jardim de S. Lázaro, Praça dos Poveiros e Rua de Passos Manuel, terminando de novo na Praça D. João I.