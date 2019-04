Rui Moreira avança com matadouro

Isabel Peixoto Hoje às 00:06 Facebook

A Câmara do Porto vai avançar com um "plano B" para o matadouro caso o Tribunal de Contas não dê, "dentro de um prazo razoável", provimento ao recurso apresentado em fevereiro. Palavras de Rui Moreira deixadas numa sessão pública que decorreu em Campanhã, na noite desta quinta-feira.

Rui Moreira está convicto de que o Tribunal de Contas acabará por dar razão à Autarquia, mas avisa: "Não vamos esperar uma eternidade pela resposta ao recurso". Declarações prestadas aos jornalistas no final da sessão de apresentação do plano estratégico para a zona Oriental do Porto e da operação de reabilitação urbana da Corujeira, que decorreu no auditório da Junta de Freguesia de Campanhã. Segundo o autarca, o prazo razoável será o "final de maio".

O Tribunal de Contas recusou visto ao projeto de reconversão do antigo matadouro no dia 1 de fevereiro, tendo a Câmara apresentado recurso ao plenário da 1.ª secção do mesmo tribunal no dia 19 desse mês. "Temos de encontrar outro modelo. Já pensei nele", acrescentou o autarca, sublinhando que vai ser cumprido o programa divulgado em Milão. Disse ainda que irá apresentar ao executivo municipal uma proposta alternativa "muito proximamente".

O presidente da Câmara anunciou também que, enquanto não avança o plano de reconversão do antigo equipamento industrial, vai ser criado um espaço museológico na Casa da Bonjoia "para que a cultura não fique, ela também, atrasada".