Rui Moreira cria associação cívica "Porto, o Nosso Movimento"

Oficializada no passado dia 6, a nova associação cívica "Porto, o Nosso Movimento" foi anunciada por Rui Moreira num jantar com mais de 200 apoiantes, realizado na noite desta quarta-feira.

Além do presidente da Câmara do Porto, os outros fundadores são Luís Valente de Oliveira, Miguel Pereira Leite, Francisco Ramos e Nuno Santos. No fundo, são o núcleo duro do autarca independente, uma espécie de comissão política não oficial que tem acompanhado o percurso autárquico de Rui Moreira.

Valente de Oliveira é mesmo apresentado como um dos "conselheiros políticos pessoais" do presidente. Francisco Ramos também surge como "um dos conselheiros políticos mais próximos" de Moreira, tal como Nuno Santos, atual chefe de gabinete. Miguel Pereira Leite é presidente da Assembleia Municipal e "assumiu sempre um papel importante na condução política do movimento".

No site do movimento independente que ganhou as autárquicas - Rui Moreira, o nosso partido é o Porto - é dito que a associação cívica "aproveitará a massa crítica revelada, sobretudo, durante a última campanha eleitoral". Aliás, é assumido que o nome da associação é uma alusão ao movimento independente.

Além do Conselho do Conselho de Fundadores, a associação terá Assembleia Geral, Direção, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.

A Direção será entregue a Francisco Ramos, que será acompanhado por Miguel Pereira Leite, Helena Tavares, Carlos Ferreira e Nuno Santos.

"O Conselho Consultivo será presidido por Miguel Pereira Leite e pretende ser um fórum alargado de personalidades, onde têm lugar, por inerência, os membros da Direção e do Conselho de Fundadores, sendo ainda convidados a integrar o órgão algumas outras ligadas ao movimento independente, nomeadamente, os eleitos com funções executivas (Filipe Araújo, Catarina Araújo, Ricardo Valente, Pedro Baganha, Cristina Pimentel e Fernando Paulo) e o líder do grupo na Assembleia Municipal (André Noronha)", explica o texto publicado no site do movimento independente.