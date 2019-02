Moreira retoma autoridade nos transportes e retira competência à AMP

Carla Soares Hoje às 15:01 Facebook

Rui Moreira comunicou, esta quarta-feira de manhã, a suspensão da delegação de competências na Área Metropolitana do Porto (AMP) para gestão da rede de transportes, numa reunião em que foi discutido o polémico dossiê relativo à saída dos autocarros do centro da Invicta.

"A gestão, o planeamento e a fiscalização da rede de transportes que opera no concelho do Porto vão regressar à esfera municipal", segundo confirmou, entretanto, a Câmara do Porto, adiantando igualmente que está a rever a oferta das linhas de autocarros dos privados no Campo 24 de Agosto para a sua "reorganização", após a contestada mudança dos terminais.

Segundo apurou o JN, no encontro realizado esta manhã em Gaia, que contou entre outros com o líder metropolitano, Eduardo Vítor Rodrigues, e o coordenador da AMP para os transportes, Marco Martins, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, chamou a si novamente a competência nesta área, apanhando de surpresa os autarcas. Na véspera, a Câmara lamentou o incumprimento por parte dos operadores privados relativamente às mudanças decididas nos terminais da cidade do Porto.

Aquela tomada de posição de Rui Moreira terá implicações no concurso global que está a ser preparado pela AMP para a nova concessão nos transportes rodoviários, que deverá ser lançado este semestre. O Porto poderá, deste modo, vir a avançar sozinho. Recorde-se que Gondomar, Valongo e Paredes já estão a discutir um concurso a três para os transportes, à margem da AMP, por contestarem as alterações impostas por Rui Moreira.

A Autarquia divulgou, entretanto, uma nota confirmando que o presidente da Câmara "comunicou à Área Metropolitana do Porto que o Município vai avançar com a suspensão da delegação de competências na gestão da rede de transportes públicos".

"A gestão, o planeamento e a fiscalização da rede de transportes que opera no concelho do Porto vão regressar à esfera municipal. Até aqui, essa responsabilidade tinha sido conferida à Área Metropolitana, através de um contrato interadministrativo onde se delegavam essas competências, à luz da Lei n.º 52/2015", explica ainda. A nota destaca que Rui Moreira comunicou pessoalmente a Eduardo Vítor Rodrigues e a Marco Martins "a decisão de avocar novamente essas competências". O JN tentou, sem sucesso, uma reação destes dois autarcas.

Entretanto, os operadores privados que foram retirados da Baixa para o terminal do Dragão continuavam esta quarta-feira a cumprir trajeto até ao Campo 24 de Agosto e Trindade.

Foi o caso do 27 (Gondomar), do 33 (Valongo) e do 34 (Paredes), com fim de linha no Campo 24 de Agosto. Ali, também terminam outras linhas da Gondomarense, 55, 69 e 70, para quem o Porto abriu exceção, tal como fez para a STCP no Bolhão.

O novo terminal do Dragão continuava deserto e sem placas com o número dos autocarros.

A Autarquia adiantou esta quarta-feira à tarde que "está também revisitar a oferta das linhas existentes no Campo 24 de Agosto, com vista à sua reorganização", depois de ter estabelecido a transferência dos términos de várias linhas de autocarros para o recém-criado Terminal do Dragão.