Rui Moreira recebe irmã na apresentação do Aliança

O presidente da Câmara do Porto recebeu, esta segunda-feira, pela primeira vez, membros do Aliança no edifício dos Paços do Concelho. Rui Moreira almoçou no Mercado Temporário do Bolhão com a irmã, Maria João Moreira, que é candidata pelo partido às europeias.

Foi a primeira vez que o autarca do Porto recebeu membros do partido de Santana Lopes, naquela que foi a "reunião de apresentação de cumprimentos por parte dos órgãos distritais do Aliança e simultaneamente da número dois da lista para as eleições europeias, que é candidata pelo Porto", Maria João Moreira, irmã do autarca.

Luís Artur Pereira, membro da comissão distrital do Porto, que acompanhou Maria João Moreira na apresentação, acrescentou que a reunião é uma "apresentação formal" que teve como objetivo "falar das ideias da Aliança para o Parlamento Europeu e sobre política nacional".

"Há muita coisa que o Dr. Rui Moreira tem feito como presidente da Câmara em que o Aliança se revê e obviamente nós temos propostas para o país que também apresentaremos ao presidente", disse ao "Observador".

Sobre o apoio de Rui Moreira ao Aliança, Luís Artur Pereira, o antigo líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal do Porto, foi categórico: "O apoio da Câmara Municipal não, o apoio do cidadão Rui Moreira com certeza que sim".