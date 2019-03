Rui Moreira reconhece que falhou meta do Aleixo

Isabel Peixoto Hoje às 21:17, atualizado às 22:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Investigação policial que durou quase dois anos e culminou na detenção de 15 pessoas, em fevereiro, entre os motivos que o autarca enunciou à Assembleia.

Rui Moreira reconheceu que a Câmara falhou a meta, anunciada há seis meses, de realojar as quase cem famílias que ainda viviam no bairro do Aleixo. Na sessão da Assembleia Municipal realizada na noite desta segunda-feira, o autarca referiu que no problemático bairro continuam quase metade dos agregados que viviam há meio ano.



O presidente da Câmara adiantou dois motivos para o atraso no realojamento. Por um lado, a operação policial que, em fevereiro, pôs cobro a uma rede de tráfico de droga que tinha por base o Aleixo, em que foram detidas 15 pessoas. Por outro, a natureza do processo em si, tendo em conta que se trata de uma questão sensível. "No Aleixo vivem pessoas, famílias, crianças e idosos com vidas como todos nós", disse.



A propósito da operação policial, resultante de uma investigação que durou cerca de dois anos e que culminou em dezenas de rusgas e também na apreensão de droga, além das detenções, Rui Moreira disse que a Câmara "não promoveu qualquer dessas ações, mas tem o dever de colaborar com as autoridades judiciais e de investigação, o que atrasou consideravelmente o processo".

Dever de sigilo



"Fizemo-lo com a obrigatória discrição e por isso apelo à boa compreensão das forças políticas aqui representadas e também da comunicação social. O dever de sigilo era, neste caso, um bem maior que se sobrepunha ao de informar, por mais que nos tenha penalizado não poder dizer que alguns realojamentos estavam atrasados, a pedido das autoridades de investigação", acrescentou.



Quanto à segunda razão, reconheceu que o processo de realojamento "tornou-se bem mais complexo do que poderia parecer", pois nem sempre as vidas das famílias que lá estão "encaixam na habitação social que vai vagando". A propósito, lembrou que as pessoas "frequentam centros de dia, escolas, têm necessidades especiais".



Rui Moreira esclareceu também que, a 10 de setembro, a Câmara anunciou que ia antecipar o realojamento de todos os inquilinos enquanto o fundo do Aleixo não entregasse as casas que se comprometeu a entregar. Até ao dia 1 de outubro, quando o JN publicou uma reportagem sobre as famosas torres, a entidade gestora do fundo só tinha efetivamente entregue 23.



"Não me importo, contudo, de vir aqui explicar que não foi possível e ficar com o ónus de falhar uma meta", afirmou o presidente da Câmara, concluindo que é preferível isso a ter a consciência a lembrar-lhe que não fez tudo "para melhorar a vida das pessoas que habitavam ou habitam o Aleixo".