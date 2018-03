Rui Nunes é candidato à Distrital do PSD/Porto

Carla Soares Hoje às 15:46 Facebook

Rui Nunes, fundador do Fórum Democracia e Sociedade - Uma Agenda para Portugal, plataforma de reflexão que reúne apoiantes de Rui Rio, apresenta esta quinta-feira a sua candidatura à liderança da Distrital do PSD/Porto.

A Distrital é atualmente liderada por Bragança Fernandes, que apoiou Santana Lopes na corrida ao PSD e que já admitiu poder vir a recandidatar-se. Por sua vez, António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto próximo de Rui Rio que também dinamizou aquele fórum, tinha aberto a porta a uma eventual candidatura à Distrital aquando do congresso.

Rui Nunes foi "o pai" do Testamento Vital e o primeiro presidente da Entidade Reguladora da Saúde, instituição onde é presidente do Conselho Consultivo. Lidera a Associação Portuguesa de Bioética, é diretor do Departamento de Ciências Sociais e Saúde da Faculdade de Medicina do Porto, onde dá aulas, e integrou o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (2003-2009), sendo também hoje coordenador do Conselho Nacional para o SNS da Ordem dos Médicos.

Foi coordenador do programa "Porto Cidade de Ciência" e administrador da Fundação Ciência e Desenvolvimento (Câmara Municipal do Porto, mandato de Rui Rio) entre 2009 e 2013.