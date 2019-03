Saiba onde pode fazer doações para Moçambique a partir do Porto

Hoje às 18:52 Facebook

O Porto tem um centro de recolha de donativos para Moçambique. Se quiser ajudar, pode dirigir-se ao n.º 211 da Rua Miguel Bombarda ou contactar a coordenadora Elvira Pinto.

Pode fazer doações a partir deste contacto e morada:

Elvira Pinto - 925 207 895

Centro de recolha - Rua Miguel Bombarda, n.º 211, Porto

Também a Câmara de Lisboa lançou uma campanha de solidariedade para com as vítimas do ciclone Idai em Moçambique, definindo 11 pontos de recolha de donativos em quartéis do concelho.

De acordo com o vereador da Proteção Civil, Carlos Manuel Castro, a capital portuguesa terá 11 quartéis do Regimento de Sapadores de Lisboa abertos 24 horas por dia, onde poderão ser entregues bens alimentares e outros produtos.

Medicamentos para tratamento de infeções gastrointestinais e analgésicos, alimentos enlatados com período de validade prolongado, produtos para o tratamento de água, de higiene pessoal e de limpeza de instalações foram produtos indicados pelo município como donativos necessários.

A ação solidária vai estar patente nos quartéis D. Carlos I, Martim Moniz, Graça, Defensores de Chaves, Santo Amaro, Monsanto, Alvalade, Benfica, Marvila, Encarnação e Alta de Lisboa.