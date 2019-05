Salvador teve alta hospitalar e foi para casa com o pai

Alfredo Teixeira Hoje às 17:33 Facebook

Salvador, o bebé que nasceu de uma mãe em morte cerebral, já teve alta e deixou esta tarde o serviço de neonatologia do Hospital de São João, no Porto.

O bebé, aquando do parto, realizado às 32 semanas de gestação, pesava 1,7 quilos e media 40 centímetros. Hoje, embora prematuro, Salvador está saudável e abandonou as instalações da unidade de saúde na companhia do pai, das duas avós e da madrinha, uma amiga da mãe, Catarina Sequeira, de 26 anos, que em Outubro teve um violento ataque de asma que a deixou em coma, entrando pouco depois em morte cerebral.

O óbito foi declarado um dia após o Natal, mas a família optou por continuar com a gravidez, na altura com 19 semanas. Salvador nasceu a 28 de Março e, nesse dia, a equipa médica que acompanhou o caso no hospital explicou que o bebé corre os riscos inerentes ao nascimento às 32 semanas, apesar de salientar que a mortalidade nestes casos é praticamente nula.