A programação do São João em várias cidades

A noite mais esperada pelos foliões chegou. Sardinha na brasa, manjericos nos parapeitos e martelo na mão. Tudo pronto para se festejar o São João. Das Fontainhas à rotunda da Boavista, a energia é contagiante e, mesmo com a sardinha encarecida, não há quem desmotive.

Porto: "É até de madrugada"

Era miúda e sonhava vender peixe. Hoje, Maria Laura, ou Laurinha, como é conhecida, é dona do restaurante Hernâni, onde a sardinha é a estrela. Corre as festas todas e apesar de a sardinha estar cara, todos a querem. "Era a comida dos pobres, hoje é a comida dos ricos", diz Laurinha, à porta do restaurante nas Fontainhas.

Esta noite, não vai ter mãos a medir. "Temos muitas pessoas a pedir reserva, mas não pode ser. Além disso, faz parte da tradição esperar na fila", brinca.

Depois do jantar, vêm os divertimentos. Nos carrinhos de choque, "é até de madrugada", conta Vítor Monteiro. Desde pequeno que anda nas festas populares do Norte e ao São João não podia faltar. Na rotunda da Boavista é o quarto ano. "No último, fechamos a pista às 6 horas da manhã", conta Vítor.

O São João não é só para os mais experientes, também o há para estreantes. Omar Ali, 37 anos, é refugiado sírio. Está em Portugal há dois anos e meio e este é o seu primeiro São João. Tem três filhos pequenos e já aproveita a festa. "As crianças estão a gostar e já andaram em dois carrosséis. Eu vou andar nos carrinhos de choque", conta num português ainda enferrujado.

Arminda Lourador está habituada a lidar com os mais pequenos. Vende pipocas e algodão-doce, e na noite mais longa do Porto adoça a boca a toda gente. "Estou aqui há seis anos. Prefiro estar do lado da venda, não sou muito de confusões". Ainda assim, espera ter fila na banca. "Estamos à espera de muita gente. Gosto muito de receber as pessoas", conta.

Braga: Carrosséis cheios e Marcelo na festa

"É o roda que roda, o gira que gira. Toda a gente gosta, toda a gente se diverte". Apregoa há uma semana Cristina Amaral que montou o carrossel infantil nas festas de S. João de Braga. A noite maior acontece hoje, com Marcelo Rebelo de Sousa entre os foliões, mas há vários dias que miúdos e graúdos andam de fichas na mão.

É nas traseiras do Fórum Braga que está instalado este parque de diversões. "Quem tem crianças é obrigado a passar aqui", diz Fátima Ferreira, enquanto espera que as filhas partam para a primeira "voltinha" do dia. Fátima confidencia que uma delas já tem 17 anos, mas "quanto mais crescidas, mais gostam dos carrosséis". "Só nisto gastámos uns 30 euros", contabiliza a bracarense, sublinhando que a festa, também, não se faz sem comes e bebes.

Os pais notam que as diversões estão mais caras, mas Paula Fernandes garante que nos carrinhos de choque, "os preferidos" dos foliões, "até há algumas borlas". "De vez em quando, oferecemos uma ficha", garante a empresária, há 26 anos no negócio. Em Braga, diz que a festa "é boa" e as noites têm sido de enchente. "Mas, se chover, vai estragar tudo", alerta Miguel Ferreira, outro empresário.

Quem não tem planos para andar nos carrosséis é o presidente da República. Está previsto que Marcelo Rebelo de Sousa comece a romaria, pelas 21.30 horas, na rotunda do Parque da Ponte e suba a Avenida da Liberdade até chegar à Praça da República, onde assistirá ao fogo de artifício, à uma hora da madrugada.

Vila do Conde: Marchas e bairrismo numa festa "única"

"As marchas... É uma tradição linda". A resposta de Liliana Silva sai, sem hesitar, quando tem que escolher o melhor do S. João de Vila do Conde. O bairrismo dos ranchos do Monte e da Praça fazem das Marchas Luminosas e dos seus carros alegóricos o espetáculo mais aguardado da grande noite. A visita aos carrosséis é "inevitável". A pequena Rita, de apenas dois anos, assim o exige. Depois, é encontrar o melhor sítio para ver o fogo. O Monumento à Rendilheira, a Doquinha ou a Capela do Socorro são tudo boas dicas.

Liliana tem 29 anos. "Bileira" que se preza, não perde um S. João "desde pequenina". Agora, a filha segue-lhe os passos: a noite começa a ver as marchas. Segue-se a voltinha nos carrosséis, uma fartura, um passeio pela cidade para a ver as cascatas e as sardinhadas.

São João da Madeira: Diversões e folia junto ao rio Ul

No fim da Avenida da Liberdade, junto ao rio Ul, o espaço transformou-se no epicentro da diversão nos equipamentos obrigatórios em dias de festa.

São quatro as pistas de carrinhos de choque, três para crianças e uma para adultos, que ali se encontram instaladas. A estas, juntam-se os carrosséis, os aviões suspensos por braços metálicos articulados, o "Canguru", a cama de elásticos e os insufláveis.

Os divertimentos estão disponíveis ao público até ao final do dia de amanhã.

Programação

PORTO

Concertos nos Aliados

22 horas - Marta Pereira da Costa

00.30 horas - João Gil por Ala dos Namorados, Ana Bacalhau, Carlão, João Pedro Pais e Tim

02.30 horas - DJ Set Alberto da Rocha & Francisco Moreira

Noite de Fado no Mercado Bom Sucesso

21 horas, Entrada gratuita

Concerto de São João na Casa da Música

22 horas - Banda Sinfónica Portuguesa. Entrada gratuita.



Fogo de artifício na Ribeira à meia-noite



Bailes

21.30 horas

- Fontainhas - Sol Brilhante e Musikantrio

- Miragaia - Iniciadores e Duo Sinfonia

- Largo do Calem - Horiza e Marcus Levy

- Cais das Pedras - Ivason e Trio Contacto

- Cordoaria - Banda R e Duo Inseparáveis



Mega-Arraial na Casa das Artes

Das 15 às 2 horas - Concertos e dezenas de atividades para os mais novos e mais graúdos



Amanhã

Valongo, Sobrado

8 horas - Festa da Bugiada e Mouriscada

16 horas - Regata de Barcos Rabelos da Confraria do Vinho do Porto no rio Douro

17 horas - Banda Sinfónica Portuguesa nos Aliados

BRAGA

9 horas - Abertura solene na Praça do Município

Das 16 às 17.30 horas - Animação na Praça do Artesão

1.30 horas - Concerto de Agir na Avenida Central



Amanhã

9 horas - Cortejo no Largo do Souto

17.15 horas - Lançamento de cinco toneladas de pétalas ao andor de S. João Batista no Largo do Passo

18 horas - Procissão solene de S. João na Sé de Braga

21.30 horas - Concerto de Anselmo Ralph na Avenida Central



VILA DO CONDE

22 horas - Marchas dos ranchos do Monte e da Praça na Avenida Júlio Graça

1.30 horas - Espetáculo de fogo de artifício com "cachoeira" na ponte

2 horas - Concerto dos UHF na Praça D. João II



Pedrinha ao S. João - Na Rua D. Nuno Álvares Pereira, junto ao Mosteiro: cumpre-se a tradição. Raparigas e rapazes atiram a pedrinha ao nicho da Fonte de S. João. Se lá ficar, para o ano irão casar.



Amanhã

21.30 horas - Ida dos dois ranchos à praia fecha as festas. No final, há fogo preso.