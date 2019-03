Séculos de história judiciária num museu ainda a crescer

Isabel Peixoto Hoje às 13:08 Facebook

Tribunal da Relação do Porto tem, desde 1992, um espaço que mostra documentos e peças de grande simbolismo para a cidade e para a região. Processos de Camilo Castelo Branco e Zé do Telhado convivem com obras de arte.

A sensação de austeridade causada pelo edifício, que parece abafar-nos ainda antes de pormos os pés na escadaria, é bem enganadora. Lá dentro, os olhos de qualquer visitante podem deliciar-se perante a riqueza de peças, livros e documentos que se tornaram símbolos da história judiciária da cidade e da região, como os processos de Camilo ou do Zé do Telhado. Falamos do Museu Judiciário do Tribunal da Relação do Porto, que, apesar de existir desde 1992, ainda tem muito para crescer.

O tamanho do museu também engana, quando comparado com a ambição do presidente do tribunal. Além de querer ampliá-lo, Nuno Ataíde das Neves não esconde a vontade de uma nova localização. "É nosso desejo, julgo que legítimo, de vir a instalar o museu no edifício da antiga Cadeia da Relação", refere ao JN.