Estacionamento indevido é o principal problema de mobilidade na cidade. Câmara volta a declarar guerra às infrações com novas medidas de prevenção e ações de sensibilização.

O estacionamento indevido, mais concretamente o feito em segunda fila, continua a ser um dos principais problemas de mobilidade no Porto. São os pais que transgredirem para deixar os filhos à porta das escolas, são os autocarros a despejar turistas à porta de hotéis ou as carrinhas junto a prédios em reabilitação. A Câmara do Porto volta a declarar guerra à segunda fila e juntamente com a Polícia vai desenvolver ações nos próximos meses.

"Por vezes nem em casa se pode estar com o barulho que vem da rua. Os carros querem passar mas os outros estão parados quase no meio. É poluição e um barulho que não se pode com toda a gente a buzinar", refere Maria Augusta Dias, residente na Rua de Camões, uma principais vias para quem acede à cidade vindo de norte.

A esta artéria juntam-se, no rol das mais complicadas para circular, a Rua de Santa Catarina (troço Gonçalo Cristóvão-Marquês), as ruas da Constituição e Latino Coelho, a de Santos Pousada, a da Escola Normal, a Rua da Boavista e a de 5 de Outubro. "Há dias de enlouquecer porque demoramos muito tempo a realizar uma corrida pois até o corredor Bus é ocupado", explica a taxista Joaquina Pereira. "Os clientes ficam impacientes e tenta-se fazer tudo para fugir ao trânsito", acrescenta. Muitas vezes surgem as infrações e acidentes, nomeadamente os atropelamentos de peões.

"O estacionamento em segunda fila é uma armadilha para o peão. Grande parte dos atropelamentos acontece em passadeiras. Temos todas as travessias monitorizadas e todas têm classificação de risco", explicou ao JN Manuel Paulo Teixeira, diretor municipal de Mobilidade e Transportes, adiantando que, na cidade, "acontecem cerca de 300 atropelamentos por ano". O diretor municipal aponta o "reforço da iluminação pública nos atravessamentos" e a sua monitorização como medidas com vista à segurança rodoviária.

O Kiss & Ride é outra das medidas de combate ao estacionamento em segunda fila em que a Autarquia aposta. O projeto começou a ser implementado junto ao Colégio das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, na Rua Carlos Malheiro Dias.

Através de círculos azuis colocados no pavimento os pais sabem que apenas podem estacionar o tempo de dar um beijo aos filhos. Esta medida está a funcionar também nas escolas secundárias Clara de Resende e Fontes Pereira de Melo e há mais estabelecimentos de ensino interessados.

A Autarquia vai continuar a lutar contra a infração através da intervenção da Polícia Municipal e das ações de sensibilização junto dos automobilistas que vão decorrer ainda antes do final do ano.

MEDIDAS

Para os mais novos

Casa-Escola Sem Demora é o programa da Câmara que aconselha adolescentes e pais a escolherem modos de deslocação sustentáveis.

Circular na cidade

Estão a ser criadas na cidade zonas partilhadas (peões e automóveis), lugares para cargas e descargas de duração limitadas (10 minutos), mais estacionamento e a ser colocados dissuasores flexíveis (pinos).