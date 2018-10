Seis concelhos da AMP entre os mais eficientes nas contas

Carla Soares Hoje às 13:50 Facebook

O Porto tem a segunda menor dívida por habitante e o maior valor de impostos diretos cobrados por residente no espaço metropolitano, para além de outros indicadores que o colocam na lista dos melhores do país em eficácia financeira, onde estão mais cinco municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP): Santa Maria da Feira, Arouca, Matosinhos, Maia e Póvoa de Varzim.

Espinho é o que tem o maior passivo por habitante, na AMP, segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2017, seguindo-se Trofa, Paredes, Vale de Cambra, Gondomar, Vila do Conde e Gaia.

A Câmara do Porto mantém, desde 2014, a segunda posição no ranking das autarquias portuguesas de grande dimensão com melhor desempenho financeiro (só ultrapassada por Sintra) e, consequentemente, a liderança na AMP. Os lugares atribuídos no anuário são sempre comparando municípios da mesma dimensão.

No que respeita à dívida por habitante, quem tem menos passivo e melhor pontuação na AMP é Arouca, um dos seis concelhos da lista de 100 melhores do país.

Curiosamente, Arouca é o único com zero na pontuação dos impostos diretos por ter o menor valor por habitante, segundo os dados disponibilizados ao JN pelo coordenador do anuário, João Carvalho, sobre toda a AMP. Gondomar é o segundo com menor valor por habitante e Paredes o terceiro.

Mesmo assim, no total dos 11 indicadores do ranking global, Arouca consegue o 14.º lugar nos concelhos de média dimensão.

Porque os impostos diretos (IMI, IMT, IUC e derrama) são a receita autárquica mais relevante proveniente dos rendimentos dos residentes no município, os autores do anuário incluíram este indicador para ajudar a aferir a autonomia financeira e a capacidade de investimento. O índice pode não significar que os residentes paguem mais impostos do que os de outros concelhos, mas que existirão receitas significativas de não residentes, como IMI e IMT.

Logo após a Invicta na pontuação total e antes de Arouca está a Feira. Tem a terceira dívida por habitante mais baixa na AMP.

No ranking global da gestão financeira, a quarta melhor pontuação metropolitana é de Matosinhos. Está em 12.º nos municípios de grande dimensão do país. Seguem-se Maia e Póvoa, igualmente no top do distrito do Porto. Com menor pontuação ao nível da AMP estão Gondomar, Paredes, Santo Tirso, Trofa e Espinho.

Impostos de empresas

Na sua reação, a Câmara do Porto refere que o seu passivo total "é dos mais baixos do país". Sobre o índice de imposto por habitante, diz que está na 16.ª posição mas "uma coleta alta a favor da Câmara não significa que, individualmente, o cidadão tenha uma carga fiscal mais elevada". "Uma coleta elevada resulta sobretudo do dinamismo económico" e "de impostos pagos por empresas". E, "pelo contrário, a coleta elevada que resulta desse dinamismo, sobretudo na transação de imóveis e na derrama, tem permitido reduzir de forma acentuada a fiscalidade sobre os munícipes", nota a Câmara.

A autarca Margarida Belém comentou o facto de Arouca continuar entre os mais eficientes. "Tal é possível pois, não obstante ter uma carga fiscal municipal reduzida, com a taxa mínima de IMI e uma das mais baixas aplicáveis à derrama, tem vindo a compensar os parcos recursos com uma gestão rigorosa de toda a despesa, o financiamento dos programas a que pode candidatar-se" e as receitas que "advêm do aproveitamento das suas potencialidades", como na atividade turística, justificou.

A Câmara de Matosinhos refere que "está entre os que obtiveram maior diminuição da receita de IMI" por via da redução da taxa, mas também entre os que têm maior derrama, "refletindo o dinamismo do tecido empresarial". Nota que subiu três lugares na eficiência financeira face a 2016.

Pela Póvoa, Aires Pereira sublinha que o passivo por habitante, já muito abaixo da média nacional, "poderia ainda ser menor" se este não fosse "o 23.º município em termos de diferença entre o IMI cobrado e o que se poderia cobrar". Ou "se não fosse o único na região que não cobra derrama".

Política de urbanismo

O vice-presidente da Câmara de Espinho, Vicente Pinto, explica, por sua vez, que o facto de ter "o valor de dívida per capita maior da AMP pode estar mais relacionada com a política de urbanismo, que travou o crescimento populacional, e não com a dívida atual do município". E destaca ainda que 46% da dívida é com a EDP, sendo esta proveniente dos anos 80.

Alexandre Almeida, presidente da Câmara de Paredes, destaca a intenção de reduzir neste mandato o elevado passivo da Câmara. Paredes é também um dos municípios onde se cobra mais IMI, numa taxa de 0,4% que, sublinha o autarca, vai descer em 2019.

A Trofa diz que o ativo líquido ascendeu, no final de 2017, a 87,5 milhões de euros e o passivo rondou 58 milhões. São cerca de 29,4 milhões positivos de fundos próprios, "pelo que, sendo o ativo superior ao passivo, o peso por cada habitante do município da Trofa no seu passivo é zero", alega.

Para a Câmara de Santo Tirso, os resultados do anuário "também mostram um elevado dinamismo económico do município, que foi o 32.º com maior receita de derrama cobrada, fruto das políticas de incentivo fiscal e de atração de investimento".

Indicadores usados no ranking global

Incluem, por exemplo, índice de liquidez, prazo médio de pagamento, dívida total, taxa de cobertura financeira da despesa, impostos diretos e passivo por habitante.