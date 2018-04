JN Hoje às 13:03 Facebook

Uma aparente avaria no sistema de semáforos está a causar grandes constrangimentos no trânsito no cruzamento da Rua de Santa Catarina com a Rua da Escola Normal, na Baixa do Porto, ao início da tarde desta terça-feira.

O sinal não muda do vermelho, o que está a causar longas filas.

O JN contactou a Câmara do Porto e aguarda esclarecimentos.