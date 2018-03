Semáforos da baixa do Porto, Boavista e Avenida Rodrigues de Freitas com falhas

Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Os semáforos na zona da central do Porto, Boavista e Avenida Rodrigues de Freitas estão com falhas no seu funcionamento.

"O Centro de Gestão Integrada (CGI) está a acompanhar a situação e grande parte dos semáforos já estão estabilizados. No entanto, ainda subsistem alguns problemas na zona central da cidade, zona da Baixa e Boavista (Rotunda e Avenida da Boavista, Avenida do Bessa e Mota Pinto) e Avenida Rodrigues de Freitas", disse à Lusa fonte do gabinete de imprensa da Câmara do Porto.

"O CGI está no terreno e os responsáveis estão a tentar resolver as falhas da semaforização", que esperam ver solucionadas "nas próximas horas", acrescentou a mesma fonte.