Seminários e quartéis no Porto poderão vir a receber alunos universitários

A Universidade do Porto pretende negociar com a diocese do Porto a cedência de alguns espaços da Igreja que estão devolutos e que poderão servir de residência para os estudantes universitários que não encontram quartos a preços acessíveis no mercado privado.

O interesse da universidade não vai só para seminários religiosos, mas também para o património do Estado que se encontra devoluto e praticamente ao abandono como antigos quartéis militares.

"Estamos a tentar arranjar alternativa para aumentar a oferta através de instituições que possam ter edifícios com lugares livres. A oferta privada que existia para não bolseiros mingou bastante e o que há é a preços exorbitantes. A oferta pública que existe cobre os bolseiros mas não resolve o problema dos restantes. A Igreja, por exemplo, tem seminários, alguns deles desocupados", afirmou ao JN fonte da Universidade do Porto (UP).

Igreja diz estar atenta

A diocese confirma a existência de património sem utilização na cidade que poderia ser aproveitado para esse fim, nomeadamente através de congregações com edifícios um pouco por todo o Grande Porto. Fonte da diocese refere contudo que até "ao momento ainda não foi estabelecido qualquer contacto oficial".

A Igreja mostra-se atenta ao fenómeno da falta de residências e dos elevados preços praticados pelos privados. "A Igreja deve e tem de ajudar as famílias e os jovens que querem estudar. Temos um movimento juvenil e gostávamos de estar mais disponíveis, mas não temos quartos disponíveis para estadias de longa duração", diz o padre Carlos Nunes, da congregação dos Missionário Combonianos que tem um polo na Maia.

"Com a Igreja ou através do património do Estado que está sem qualquer uso temos de encontrar uma solução, pois antes de ser uma cidade de turismo o Porto já era uma cidade académica. É bom que os jovens estudem cá e fiquem por cá pois é massa critica que o Porto ganha", considera António José Fonseca, presidente da União de Freguesias do Centro Histórico.

Quartéis vazios

O antigo quartel militar da Rua do Ouro que esteve para receber a sede do Infarmed, antes da deslocalização deste organismo ter ficado gorada, poderá ser uma solução para a falta de camas para os estudantes. Mas há mais espaços do Estado vazios, como os quartéis de S. Brás, desativado há mais de 25 anos e que entre 1963 e 1993 funcionou como Casa de Reclusão Militar, e o de Monte Pedral (Rua de Serpa Pinto) que já serviu para desfiles de moda e outras atividades culturais e está à venda.

Gaia cede terrenos

Também a Câmara de Gaia já apresentou à Reitoria dois terrenos junto à EN 222, com 250 acomodações, a cinco minutos da rede do metro e da Linha Amarela que dá acesso ao polo da Asprela, junto ao Hospital de São João.

Esta oferta está em estudo. Fonte do gabinete de Comunicação da UP diz que está a tentar encontrar formas de financiamento, mas esse é um processo demorado pois obriga a construir de raiz. "Para resolver o problema mais rapidamente queremos estudar situações alternativas", explica.

As notícias de estudantes sem residência levou Dalila Carvalho a contactar os serviços da universidade, disponibilizando gratuitamente um quarto da sua casa na zona da Granja, em Gaia. "Trata-se de um quarto com roupeiro e uma secretária, internet e televisão. A única condição imposta é que, por uma razão de responsabilidade, fossem dois rapazes e portugueses", explica. O contacto ocorreu a 1 de setembro. "Eu e o meu marido vivemos na Granja, servida pelo comboio urbano e com ligação direta ao metro. Ainda mandei um email mas ninguém respondeu!", acrescenta. A UP diz que não recebeu a oferta mas relembra que as estadias de bolseiros têm de ser pagas, aconselhando Dalila a contactar a Federação Académica.