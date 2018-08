Serenata da Queima do Porto vai mudar de local

Marisa Silva 01 Maio 2018 às 14:03 Facebook

A Monumental Serenata, marcada para as 00.01 horas do próximo domingo, dia 6 de maio, que assinala o início da Queima das Fitas do Porto, vai realizar-se em frente ao Centro Português de Fotografia (antiga Cadeia da Relação), na Cordoaria.

Também a Missa da Bênção das Pastas, agendada para as 10 horas do dia 6, irá decorrer no mesmo local.

A escolha do Largo Amor de Perdição, frente à antiga Cadeia da Relação, na Cordoaria, prende-se com o calendário dos jogos de futebol da liga portuguesa e a forte possibilidade de o F. C. Porto, e dos seus adeptos, festejarem a conquista do título nacional na Avenida dos Aliados durante o próximo fim-de-semana.

"Considerando a agenda de jogos do Campeonato Nacional da 1.ª Liga de futebol, a Federação Académica do Porto (FAP), em coordenação com a Câmara Municipal do Porto e todas as entidades envolvidas, definiram a alteração do local da Monumental Serenata e da Missa da Bênção das Pastas para o Largo Amor de Perdição, frente à Cadeia da Relação, na Cordoaria (Rua Campo dos Mártires da Pátria, junto aos Clérigos", segundo dá conta um comunicado da FAP emitido esta terça-feira, à tarde.

"Consciente da importância de garantir a segurança e a comodidade de todos - estudantes, familiares e outros cidadãos - a FAP vai, desta forma, assegurar a tranquilidade e a solenidade que as atividades académicas merecem. Esta decisão surge perante a possibilidade de a Avenida dos Aliados - local onde, nos últimos anos, se têm realizado a Monumental Serenata e a Missa da Bênção das Pastas - se tornar num espaço de celebração dos possíveis resultados dos jogos de futebol do próximo fim-de-semana", justifica a FAP.

É ainda divulgado que na noite da Monumental Serenata, "o transporte gratuito dos estudantes entre o Queimódromo e a cidade do Porto terá, excecionalmente, a paragem na Reitoria e no Hospital de S. João".