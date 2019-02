Serviços jurídicos vão tentar contestar decisão do Tribunal de Contas

Alfredo Teixeira Hoje às 17:05 Facebook

A Câmara do Porto vai, junto dos seus serviços jurídicos, encontrar uma forma de contestar a decisão do Tribunal de Contas (TC) de chumbar o projeto para o antigo matadouro de Campanhã.

Rui Moreira afirmou na terça-feira, na reunião do executivo, ser um "leigo" em matéria jurídica e anunciou que irá recorrer não só aos serviços jurídicos da autarquia mas também a equipas externas para preparar a fundamentação que possa contrariar a posição do TC. Entretanto será marcada para a próxima semana uma reunião extraordinária da câmara para apreciar de novo o assunto, desta vez já com os pareceres jurídicos.

Na reunião de hoje o vereador Ricardo Valente colocou à votação uma moção de apoio à posição do presidente Rui Moreira que ontem acusou o TC de colocar em causa a "soberania dos municípios", ao agir "com poderes arbitrários" e de violar o "princípio da separação de poderes". A vereação da oposição, solidária com a maioria ao considerar o projeto para o antigo matadouro da Corujeira importante para a revitalização de uma zona deprimida da cidade, contestou a moção por ela também colocar em causa a existência do TC.

O socialista Manuel Pizarro defendeu uma melhor análise da decisão, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo opta pela procura de alternativas que possam colocar em prática o projeto, enquanto que Álvaro Almeida, eleito pelo PSD, pretende uma avaliação jurídica, tendo sido este vereador quem sugeriu realizar uma reunião de câmara extraordinária para debater o assunto.

Rui Moreira fala em tempo. Deu o exemplo da ala pediátrica do Hospital de S. João que, mesmo com as obras a arrancar por ajuste direto, só estará concluída daqui a três anos. Uma solução diferente da do matadouro. "Nós aqui não temos um plano B", afirmou Rui Moreira. A moção acabou por ser aprovada com a abstenção do PS, do PSD e da CDU.