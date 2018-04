Seu Jorge é o primeiro nome da Queima das Fitas do Porto

JN Hoje às 11:56 Facebook

Já está confirmado o primeiro artista a atuar na edição deste ano da Queima das Fitas do Porto. O brasileiro Seu Jorge vai animar a noite de seis de maio, domingo.

O anúncio foi feito este domingo à noite, na página de Facebook da Federação Académica do Porto, que organiza todos os anos a Queima das Fitas. O concerto do rei do samba, que dá a voz a "Burguesinha" e "Amiga da minha mulher", está marcado para as 00.01 horas de dia seis de maio, a primeira noite de concertos, que é também noite de Serenata.

A Queima das Fitas do Porto realiza-se de seis a 12 de maio de 2018, no Queimódromo, em Matosinhos.

Seu Jorge, que já passou por palcos portugueses várias vezes, vai atuar também na Queima de Coimbra, que terá lugar ente os dias quatro e 11 do mesmo mês. "Músicas Para Churrasco II" é o ultimo disco do artista, editado em 2015, quatro anos depois do lançamento de "Músicas Para Churrasco I".