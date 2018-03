Sindicatos manifestam-se sexta contra parcómetros na zona industrial do Porto

Hoje às 15:46 Facebook

A União dos Sindicatos do Porto (USP) convocou para sexta-feira uma manifestação contra a pretensão da Câmara do Porto de colocar parcómetros na zona industrial da cidade.

Em comunicado, a USP/CGTP-IN afirma que a colocação de parcómetros na zona industrial do Porto "não passa de uma medida de autêntica caça à multa, de encher os bolsos de alguém à custa de quem trabalha".

Para a USP, a colocação de parcómetros naquela zona da cidade "afetará milhares de trabalhadores que diariamente se deslocam para o seu posto de trabalho e que, agora, literalmente terão de pagar para trabalhar".

"A introdução de um bilhete diário que, à primeira vista, parece ser uma medida de benefício para quem trabalha não passa de um embuste", acrescenta.

No dia 9 de janeiro, a Câmara do Porto aprovou, com os sete votos a favor da maioria do independente Rui Moreira e os seis votos contra de toda a oposição, submeter a discussão pública várias alterações ao estacionamento em parcómetros.

Entre as mudanças aprovadas encontra-se a subida dos preços nas zonas central e de "média rotatividade" (Boavista, por exemplo), a fixação de tarifas diárias na Asprela e na zona industrial, a redução do horário tarifado para o período entre as 9 horas e as 19 horas, a cobrança do aparcamento ao sábado no centro e a criação de bolsas de estacionamento para moradores.

A isto soma-se a isenção para cidadãos portadores de deficiência e a redução da avença de morador para o segundo carro de 100 para 25 euros.

A consulta pública relativa à alteração das normas do estacionamento de duração limitada e estacionamento privativo decorre até ao dia 21.

A manifestação convocada pela USP está prevista para as 17 horas.