Sistema de regulação do tráfego do Porto "obsoleto" controla 400 mil veículos por dia

O Centro de Gestão Integrada do Porto "continua à espera" da decisão judicial para poder investir cerca de 10 milhões de euros no sistema de gestão de mobilidade, que monitoriza diariamente quase 400 mil veículos devido ao turismo.

Em entrevista à agência Lusa, o diretor municipal de mobilidade e transportes do Centro de Gestão Integrada (CGI), Manuel Paulo Teixeira, afirmou esta quarta-feira à agência Lusa que um dos "grandes desafios", no que ao controlo de tráfego da cidade do Porto diz respeito, se prende com "a logística urbana".

"O turismo trouxe mais peões e outros modos de transporte. Hoje há mais autocarros turísticos, mais veículos de passeio ('tuck tuck'), táxis e veículos de transporte de pessoas. E, associado ao turismo e ao crescimento da cidade, existe uma maior atividade económica, portanto, mais veículos a entrarem e saírem para fazerem entregas", afirmou.

Na cidade do Porto entram e saem diariamente cerca de 350 mil veículos, aos quais acrescem 40 mil dos que "cá residem", contudo, Manuel Paulo Teixeira afirmou que o sistema de gestão e regulação do tráfego "permanece obsoleto".

"Hoje temos 300 instalações luminosas (controladores de semáforos), das quais apenas 60 conseguimos controlar remotamente e 149 câmaras de vídeo. No entanto, o cérebro central destes semáforos ainda é o mesmo sistema dos anos 80 e essa é a nossa maior dificuldade", referiu o responsável.

Segundo o diretor municipal de mobilidade, apesar de "alguma parte" da rede comunicações já ser suportada por fibra ótica, a "maioria" permanece suportada por cobre, material que, por sua vez, é mais "sensível" a trovoadas e descargas elétricas.

"Conseguimos controlar 60 instalações diretamente, mas das restantes 240 apenas conseguimos obter alguma informação do que está a acontecer, muitas das vezes não sabemos qual é a avaria, daí o nosso sistema de câmaras ser importante, porque ajuda a perceber se o semáforo está completamente avariado ou se ficou intermitente", explicou.

Apesar das câmaras de videovigilância ajudarem a perceber remotamente o que aconteceu ao equipamento, nenhum elemento do CGI consegue "resolver o problema", uma vez que na maioria dos casos é necessária "intervenção humana".

À Lusa, Manuel Paulo Teixeira admitiu ainda que, em determinadas situações de avaria no sistema, os operadores do CGI têm de recorrer "ao 'eBay' para adquirir o material necessário" para a reparação do equipamento, uma vez que o material está "descontinuado no mercado".

"É um bocado caricato, mas é assim", sublinhou, lembrando ainda que as avarias no sistema de regulação do tráfego põem em causa "situações de risco e de salvaguarda da segurança das pessoas".

No final de 2016, a Câmara Municipal do Porto lançou um concurso público internacional para substituir todo o equipamento por um "sistema geral que integrasse a componente de semáforos e a rede de comunicações" num investimento de cerca de 10 milhões de euros.

Contudo, após a adjudicação, o segundo concorrente do concurso público internacional impugnou a decisão e em março de 2019, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto proferiu sentença que impossibilitou o município de dar continuidade ao contrato.

Desde então, decorre o processo judicial, sendo que "desde março se aguarda um desfecho" e os 10 milhões de euros estão cativos no orçamento do município.

"A cidade não pode aguardar (...) esta é uma necessidade absoluta, uma vez que o novo sistema ia ser muito mais resistente a alterações climatéricas e intempéries", concluiu Manuel Paulo Teixeira.

O Centro de Gestão Integrada está, desde 2016, em funcionamento no quartel do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto e congrega no mesmo espaço operadores da direção de mobilidade e transporte, bombeiros, Polícia Municipal, Proteção Civil, PSP e a empresa municipal do ambiente.