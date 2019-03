Supermercados abrem para responder a boom turístico no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 09:18 Facebook

A febre dos supermercados chegou ao Porto. Nunca tantas superfícies comerciais das mais conhecidas cadeias estiveram com abertura prevista para os próximos meses no centro da cidade.

Edifícios antigos, devolutos ou em ruínas, tudo serve para a instalação de novas lojas que chegam mais devido à forte presença de turistas do que à procura pelos locais. A Associação dos Comerciantes do Porto mostra-se preocupada com o futuro das lojas tradicionais e diz que devia ter uma palavra nestes licenciamentos.

O turismo está claramente na base deste interesse súbito dos empresários de comércio retalhista que investem de acordo com os estudos de mercado que realizam, ao ponto dos agentes turísticos incluírem já nos seus pacotes de ofertas a dica de que, além das diversas opções de bons restaurantes, é possível ir até o supermercado mais próximo do alojamento e comprar bons vinhos por apenas dois euros, bebidas brancas, queijos, azeitonas, além de gostosos pães portugueses.